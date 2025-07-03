Новичок «Ахмата» Максим Сидоров оценил первый летний сбор

Защитник грозненского «Ахмата» Максим Сидоров высказался о первом летнем сборе.

— Скажу, что прям много побегали. Очень тяжёлыми были первые дни, никогда прежде в таком темпе не бежал. Последние дни, когда у нас пошли по одной тренировке в день, мышцы моих ног уже привыкли к таким нагрузкам. Я освоился и в целом в команде. С каждым днём мне становилось легче адаптироваться.

— За эти две недели появилось понимание, какой футбол ставит команде Александр Сторожук?

— Потихоньку складывается восприятие. Но главный тренер ждёт ещё усиления и не спешит с требованиями по тактике. На втором сборе мы с ним будем больше проводить теории, узнавать наши планы, задумки и способы их реализации, — приводит слова Сидорова официальный сайт «Ахмата».