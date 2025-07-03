Три специалиста вошли в тренерский штаб Мирослава Ромащенко в «Урале»

Белорусский специалист Андрей Сосницкий, а также россияне Фёдор Щербаченко и Михаил Гончаров присоединились к тренерскому штабу Мирослава Ромащенко в екатеринбургском «Урале». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Примечательно, что Андрей Сосницкий имеет прямое отношения к нашему клубу. Он выступал за «Уралмаш» в 1993-1995 годах, провёл более 30 матчей. Вместе с Фёдором Щербаченко они стали ассистентами Мирослава Юрьевича, а Михаил Гончаров работает в роли тренера-аналитика», — написано в сообщении клуба.

«Урал» ранее уступил в переходных матчах за право на участие в РПЛ грозненскому «Ахмату» (2:3 по сумме двух игр).