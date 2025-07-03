Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Чили сообщили о договорённости о проведении товарищеского матча с Россией в Москве

В Чили сообщили о договорённости о проведении товарищеского матча с Россией в Москве
Комментарии

Президент Федерации футбола Чили Пабло Милад рассказал, что было достигнуто соглашение с Российским футбольным союзом РФС о проведении товарищеского матча национальных команд.

«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года. Игра пройдёт в Москве. В скором времени наши федерации официально объявят о дате и стадионе, на котором пройдёт этот матч», — приводит слова Милада Sport24.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2025 году национальная команда провела четыре товарищеских матча: с Гранадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).

Материалы по теме
«Предпосылки к возвращению России есть. Решение могут принять до конца года». Мощный Дюков
«Предпосылки к возвращению России есть. Решение могут принять до конца года». Мощный Дюков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android