В Чили сообщили о договорённости о проведении товарищеского матча с Россией в Москве

Президент Федерации футбола Чили Пабло Милад рассказал, что было достигнуто соглашение с Российским футбольным союзом РФС о проведении товарищеского матча национальных команд.

«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года. Игра пройдёт в Москве. В скором времени наши федерации официально объявят о дате и стадионе, на котором пройдёт этот матч», — приводит слова Милада Sport24.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2025 году национальная команда провела четыре товарищеских матча: с Гранадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).