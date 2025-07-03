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Сергей Юран подтвердил переход трёх российских футболистов в «Серик Беледиеспор»

Сергей Юран подтвердил переход трёх российских футболистов в «Серик Беледиеспор»
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Новый главный тренер турецкого «Серик Беледиеспор» Сергей Юран подтвердил переход трёх российских футболистов в свою команду. Состав «Серик Беледиеспор» пополнят Илья Берковский, Кирилл Гоцук и Дмитрий Тихий.

«С первого дня сбора к нам присоединился Берковский, с которым мы немного поработали в Нижнем. В среду прилетели Гоцук с Тихим.

Я рассматриваю не только россиян. Для меня важны футбольные и человеческие характеристики игроков. Я уже посмотрел несколько игр первого турецкого дивизиона — уровень здесь очень крепкий, как в нижней восьмёрке РПЛ и топе ФНЛ. А этих парней я знаю и понимаю, что они соответствуют требованиям местного чемпионата. Поэтому они здесь. Предварительно мы всё уже обговорили — осталось подписать контракты», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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