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Юрий Сёмин высказался о возможном матче сборной России с Чили

Юрий Сёмин высказался о возможном матче сборной России с Чили
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказал мнение о возможной встрече национальной команды с Чили. Ранее в Чили сообщили о договорённости о проведении товарищеского матча с Россией в Москве.

«Чили всегда была сборной высокого уровня. Наверное, в этом году у них небольшой спад, потому что они не попадают на чемпионат мира в своей квалификации. Но это команда очень высокого уровня, особенно если сравнивать с последними соперниками российской сборной. Это серьёзный тест и хороший матч», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2025 году национальная команда провела четыре товарищеских матча: с Гранадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).

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