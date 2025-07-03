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Юран: Кирьяков, Колыванов, Канчельскис по 10 лет отыграли в Европе, а дома не востребованы

Юран: Кирьяков, Колыванов, Канчельскис по 10 лет отыграли в Европе, а дома не востребованы
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Новый главный тренер турецкого «Серик Беледиеспор» Сергей Юран выразил негодование по поводу того, что клубам РПЛ не нужны специалисты, которые достигли больших высот в отечественном футболе.

— Александр Мостовой на «Чемпионате» посетовал, что такие заслуженные люди, как Юран, не нужны на родине. Вам самому обидно?
— Я много раз говорил об этом. У нас должно быть самоуважение. В России достаточно заслуженных людей. Те же Кирьяков, Колыванов, Канчельскис по 10 лет отыграли в ведущих лигах Европы, но почему-то не востребованы дома. Конечно, есть осадок, что опыт таких личностей не используется. Почему так происходит — вопрос не ко мне, — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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