Юран: Кирьяков, Колыванов, Канчельскис по 10 лет отыграли в Европе, а дома не востребованы

Новый главный тренер турецкого «Серик Беледиеспор» Сергей Юран выразил негодование по поводу того, что клубам РПЛ не нужны специалисты, которые достигли больших высот в отечественном футболе.

— Александр Мостовой на «Чемпионате» посетовал, что такие заслуженные люди, как Юран, не нужны на родине. Вам самому обидно?

— Я много раз говорил об этом. У нас должно быть самоуважение. В России достаточно заслуженных людей. Те же Кирьяков, Колыванов, Канчельскис по 10 лет отыграли в ведущих лигах Европы, но почему-то не востребованы дома. Конечно, есть осадок, что опыт таких личностей не используется. Почему так происходит — вопрос не ко мне, — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.