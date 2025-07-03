«Завышены на 50%». Карпин — о зарплатах футболистов в России

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин считает, что зависимость российских клубов от поддержки со стороны государственных компаний преувеличена. Специалист отметил, что сокращение вложений со стороны крупных спонсоров способно даже оздоровить ситуацию в российском футболе.

«Рынок станет реальным. Он просто будет реальным, вот и всё. Ни у кого не будет завышенных зарплат. На сегодняшний день в среднем зарплаты футболистов в России завышены на 50% минимум», — приводит слова Карпина «РБК Спорт».

Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА.