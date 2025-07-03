Юрий Сёмин: не стоит говорить про закат карьеры Джикии, парень — профессионал

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе защитника Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор». Ранее агент футболиста подтвердил подписание контракта с клубом.

«Не стоит говорить про закат карьеры Джикии. Ему надо играть, парень — профессионал. Даже когда он был без команды, знаю, что он индивидуально хорошо тренировался и поддерживал себя в лучших кондициях. Но везде есть специфика, как и в турецком чемпионате. Чемпионат Турции тоже очень непростой, поэтому Георгию нужно проявить максимум усилий, чтобы быть в стартовом составе. В Турции интересный чемпионат, ходит громадное количество людей, много эмоций. Теперь всё зависит от Джикии», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.