«Пора оступиться». Черчесов — о «ПСЖ» на клубном чемпионате мира

Бывший главный тренер «Спартака», «Динамо», «Амкара» и польской «Легии» Станислав Черчесов оценил игру и результаты «ПСЖ» в сезоне-2024/2025. Напомним, парижане выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Кубок страны. Сейчас команда Луиса Энрике ведёт борьбу за победу на клубном чемпионате мира — «ПСЖ» добрался до стадии 1/4 финала, где сыграет с «Баварией».

«Я бы сказал, что пора (улыбается), пора оступиться. На таком уровне, конечно, кто как подготовится и восстановится. Другое дело, «ПСЖ» — быстрая команда. Ты функционально можешь быть хуже, можешь быть не готов, но спринт у тебя остаётся.

Думаю, если тройка парижан Невеш, Витинья и Руис будут играть на своём уровне, тогда всё будет более-менее нормально», — сказал Черчесов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».