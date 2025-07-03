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«Пора оступиться». Черчесов — о «ПСЖ» на клубном чемпионате мира

«Пора оступиться». Черчесов — о «ПСЖ» на клубном чемпионате мира
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Бывший главный тренер «Спартака», «Динамо», «Амкара» и польской «Легии» Станислав Черчесов оценил игру и результаты «ПСЖ» в сезоне-2024/2025. Напомним, парижане выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Кубок страны. Сейчас команда Луиса Энрике ведёт борьбу за победу на клубном чемпионате мира — «ПСЖ» добрался до стадии 1/4 финала, где сыграет с «Баварией».

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы сказал, что пора (улыбается), пора оступиться. На таком уровне, конечно, кто как подготовится и восстановится. Другое дело, «ПСЖ» — быстрая команда. Ты функционально можешь быть хуже, можешь быть не готов, но спринт у тебя остаётся.

Думаю, если тройка парижан Невеш, Витинья и Руис будут играть на своём уровне, тогда всё будет более-менее нормально», — сказал Черчесов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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