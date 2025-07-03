«Милан» представил выездную форму на сезон-2025/2026

Итальянский «Милан» на официальном сайте презентовал новую выездную форму на предстоящий сезон-2025/2026.

«Милан» и Puma сегодня представили новую выездную форму на сезон-2025/2026, отличающуюся оригинальным дизайном и отдающую дань уважения богатой истории и культуре «россонери».

Футболка воплощает в себе вечную классику: чистая белая основа — основной элемент выездной формы «Милана» — дополнена динамичными красными и чёрными акцентами. В этом новом дизайне наследие сочетается с инновациями, и на нём изображён один из самых знаковых символов «россонери» — Дьяволетто», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Милан»

«Милан» завершил сезон-2024/2025 Серии А на восьмом месте.