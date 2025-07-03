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«Спартак» намерен подписать полузащитника из «Милана» — источник

«Спартак» намерен подписать полузащитника из «Милана» — источник
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Московский «Спартак» продолжает поиск усилений в центр полузащиты. Красно-белые нацелились на полузащитника «Милана» Ясина Адли. Стороны близки к соглашению, сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

24-летний французский хавбек выступает за «Милан» с лета 2022 года. Минувший сезон на правах аренды он провёл в составе «Фиорентины». Ранее игрок также выступал за «Бордо» и «Пари Сен-Жермен», воспитанником которого является.

Трансферный ценник игрока составляет € 11 млн (по версии Transfermarkt). В 2017 году Адли входил в рейтинг самых перспективных футболистов планеты по версии The Guardian. Также в этот список входили Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд и другие звёзды мирового футбола.

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