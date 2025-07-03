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Вячеслав Колосков: если сборная России играет с Вьетнамом, то Чили — суперсоперник

Вячеслав Колосков: если сборная России играет с Вьетнамом, то Чили — суперсоперник
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о возможной встрече национальной команды с Чили. Ранее в Чили сообщили о договорённости о проведении товарищеского матча с Россией в Москве.

«Если играем с Вьетнамом, то Чили — суперсоперник. Конечно, это серьёзный соперник для сборной России. Чили — одна из лучших команд на южноамериканском континенте. Можно только приветствовать это достижение РФС и согласие Федерации футбола Чили. Здесь много радости для болельщиков национальной команды. Будет на что посмотреть», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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