Вячеслав Колосков: если сборная России играет с Вьетнамом, то Чили — суперсоперник

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о возможной встрече национальной команды с Чили. Ранее в Чили сообщили о договорённости о проведении товарищеского матча с Россией в Москве.

«Если играем с Вьетнамом, то Чили — суперсоперник. Конечно, это серьёзный соперник для сборной России. Чили — одна из лучших команд на южноамериканском континенте. Можно только приветствовать это достижение РФС и согласие Федерации футбола Чили. Здесь много радости для болельщиков национальной команды. Будет на что посмотреть», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.