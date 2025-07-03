Сергей Юран рассказал, как его встретили футболисты «Серик Беледиеспор»

Новый главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал, как его встретили футболисты турецкой команды.

«Работу начал со знакомства с командой. На собрании турецкое руководство представило меня футболистам. Я поздравил игроков и — заочно — своего предшественника с выходом в первую лигу. Мне это хорошо знакомо — я и в России выводил команды наверх. Я вкратце объяснил свои требования: какой футбол будем практиковать и чего жду от них. В ответном слове капитан команды сказал: «Коуч, добро пожаловать. Мы готовы выполнять все ваши требования и решать задачи». Первые тренировки эту готовность подтверждают: парни не только слушают, но и слышат. Вообще-то я не любитель нагружать игроков на сборах разговорами, особенно в режиме двухразовых тренировок, но в процессе знакомства, в первые 7-10 дней, будем общаться активнее, чтобы наладить коннект», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.