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Футболист «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе

Футболист «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе
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Португальский вингер «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе в провинции Самора на западе Испании, сообщает известное онлайн-издание Marca. Футболисту было 28 лет. Вместе с игроком мерсисайдцев погиб его брат.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Диогу играл с 2020 года. Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».

Вместе со сборной Португалии Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.

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