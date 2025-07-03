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Форвард «Ливерпуля» Жота погиб спустя 10 дней после свадьбы

Форвард «Ливерпуля» Жота погиб спустя 10 дней после свадьбы
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в результате страшного ДТП. Трагедия случилась спустя 10 дней после свадьбы футболиста. Он женился на своей возлюбленной Руте Кардозо, с которой они учились в одной школе и встречались более 10 лет. У пары родились трое детей.

Напомним, Жота ехал по трассе вместе с братом. Машина вылетела за пределы дороги и загорелась. Диогу и его брат скончались.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Диогу играл с 2020 года. Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра». Вместе со сборной Португалии Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.

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