Форвард «Ливерпуля» Жота погиб спустя 10 дней после свадьбы

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в результате страшного ДТП. Трагедия случилась спустя 10 дней после свадьбы футболиста. Он женился на своей возлюбленной Руте Кардозо, с которой они учились в одной школе и встречались более 10 лет. У пары родились трое детей.

Напомним, Жота ехал по трассе вместе с братом. Машина вылетела за пределы дороги и загорелась. Диогу и его брат скончались.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Диогу играл с 2020 года. Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра». Вместе со сборной Португалии Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.