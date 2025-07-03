Стали известны обстоятельства гибели игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты

Испанское онлайн-издание Marca приводит обстоятельства гибели вингера «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты. По информации источника, футболист ехал в автомобиле вместе со своим 25-летним братом Андре, машина выехала на встречную полосу и попала в ДТП, что привело к пожару. Marca отмечает, что причиной аварии могла послужить лопнувшая шина в машине, на которой передвигался Жота и его брат.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Диогу играл с 2020 года. Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».