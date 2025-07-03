Сергей Юран объяснил возросшую популярность Турции у российских футболистов и тренеров

Новый главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран объяснил возросшую популярность чемпионата Турции для футболистов и тренеров из России. Он считает, что элитный дивизион турецкого футбола (Суперлига) находится на хорошем европейском уровне.

«Местная Суперлига — это хороший европейский уровень. Первая — как я сказал, соответствует нижней восьмёрке РПЛ. Поэтому в первую очередь турецкий футбол должен быть интересен российским футболистам. А тут так совпало, что и турки обратили внимание на наш рынок — на игроков, тренеров из России. Это же приятно!» — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.