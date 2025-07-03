«Какой кошмар, катастрофа». Мостовой высказался о гибели игрока «Ливерпуля» Жоты

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на информацию о гибели нападающего английского «Ливерпуля» и национальной команды Португалии Диогу Жоты. Ранее об автокатастрофе, произошедшей в Испании, сообщила Marca. Диогу Жоте было 28 лет.

— Испанские СМИ сообщают, что Жота погиб в автокатастрофе.

— Да ладно?! Нифига себе! Обалдеть! Какой кошмар… Что здесь можно сказать? Это просто ужасно, катастрофа. Талантливый футболист. Всё это ужасно, и всё это из-за возрастных глупостей со скоростью, быстрыми машинами, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.