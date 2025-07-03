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Новый тренер «Пари НН» Шпилевский: мне хочется сохранить Босельи в клубе

Новый тренер «Пари НН» Шпилевский: мне хочется сохранить Босельи в клубе
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Хуана Босельи, а также об игроках, уже покинувших клуб.

— Насколько реально, что Босельи останется в команде?
— Одна из целей клуба — развивать футболистов и увеличивать их стоимость, делать их привлекательными для других клубов. Босельи это сделал своей статистикой за прошлый сезон. Мне хочется его сохранить в клубе. Он не против остаться, но если будет конкретное предложение, то будем разговаривать. Мне как тренеру хочется сохранить его хотя бы на один сезон.

— Из команды уже ушли Гоцук и Магкеев. Как принималось решение об их уходе и была ли возможность их сохранить в клубе?
— Когда стало ясно, что я прихожу в клуб, то мы обсуждали со спортивным директором все нюансы. Тут без каких‑то обид. Как человек Гоцук потрясающий. Я с ним лично, к сожалению, не познакомился. Надеюсь, мы это ещё сделаем. Все должны понимать, что надо двигаться дальше. Мы хотим менять стиль футбола, Кирилл имеет не самый подходящий игровой профиль под него. Это не как к личности, а к тому, что нам нужен защитник другого профиля, — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

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