Мостовой: сборная Чили — хороший соперник. Страна с футболистами, а не работниками отелей

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о возможной встрече национальной команды с Чили. Ранее в Чили сообщили о договорённости о проведении товарищеского матча с Россией в Москве.

«Сборная Чили — хороший соперник. По крайней мере, мы уже начинаем встречаться и разговаривать с футбольными странами, как это было с Нигерией. Конечно, мы не знаем, кто приедет у Чили, но уже неплохо, что они дают согласие. В последнее время они выступают не лучшим образом, но хотя бы футбольная страна. Чили — страна с футболистами, а не работниками торговых центров и отелей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.