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Официальный сайт «Ливерпуля» обновил главную страницу после известий о гибели Жоты

Официальный сайт «Ливерпуля» обновил главную страницу после известий о гибели Жоты
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Официальный сайт английского «Ливерпуля» обновил главную страницу после известий о гибели игрока команды Диогу Жоты. Сейчас там указаны отсылки на две трагедии в истории клуба — на стадионах «Хиллсборо» и «Эйзель». При этом к текущему моменту никаких официальных сообщений от «Ливерпуля» насчёт Жоты не последовало.

Фото: Скриншот главной страницы офсайта ФК «Ливерпуль»

Наибольшую известность Диогу принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Жота играл с 2020 года. Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».

Вместе со сборной Португалии Диогу Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.

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