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Федерация футбола Португалии сделала заявление в связи с гибелью Диогу Жоты

Федерация футбола Португалии сделала заявление в связи с гибелью Диогу Жоты
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Федерация футбола Португалии выступила со скорбным заявлением после новостей о гибели нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты. Футболист погиб в автокатастрофе. Жота успел сыграть за национальную команду 49 матчей, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

«Федерация футбола Португалии и все португальское футбольное сообщество полностью опустошены смертью Диогу Жоты и его брата Андре Силвы сегодня утром в Испании.

Диогу Жота был не просто фантастическим игроком, сыгравшим почти 50 матчей за национальную команду, он был необыкновенной личностью, уважаемой всеми его товарищами по команде и соперниками, человеком с заразительной улыбкой и авторитетом в коллективе.

Выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Диогу и его брата Андре. Федерация футбола Португалии уже обратилась к УЕФА с просьбой почтить память футболиста минутой молчания перед матчем нашей команды с Испанией на женском чемпионате Европы.

Мы потеряли двух чемпионов. Смерть Диогу и Андре Силвы стала невосполнимой утратой для португальского футбола, и мы сделаем всё возможное, чтобы чтить их наследие каждый день», — сказано в заявлении.

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