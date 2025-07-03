«Порту» выразил соболезнования семье Диогу Жоты в связи с гибелью футболиста

Пресс-служба португальского футбольного клуба «Порту» выразила соболезнования с связи с гибелью вингера «Ливерпуля» Диогу Жоты. Ранее издание Marca сообщило, что футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании.

«Футбольный клуб «Порту» в трауре. С шоком и глубоким сожалением мы выражаем соболезнования семье и друзьям Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, который также обучался в системе нашего клуба. Покойтесь с миром», — сказано в сообщении пресс-службы «Порту», которое было опубликовано в социальной сети X.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Диогу играл с 2020 года. Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».