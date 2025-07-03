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«Урал» продлил контракт с Александром Селиховым на три года

«Урал» продлил контракт с Александром Селиховым на три года
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Екатеринбургский «Урал» в социальных сетях объявил о продлении контракта с голкипером Александром Селиховым на три года.

«Голкипер подписал новый контракт с нашим клубом. В минувшем сезоне вратарь принял участие в восьми матчах, совершив много важных спасений. Желаем Саше постоянной игровой практики и продолжать радовать нас своей игрой!» — написано в сообщении клуба.

31-летний Александр Селихов стал игроком «Урала» в феврале 2025 года. Ранее голкипер выступал за московский «Спартак».

«Урал» ранее уступил в переходных матчах за право на участие в РПЛ грозненскому «Ахмату» (2:3 по сумме двух игр).

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