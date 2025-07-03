Сергей Юран: приятно стать первым российским тренером в первой лиге Турции

Новый главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран высказался о своём назначении в турецкий клуб.

«Спортивный директор «Серика» не скрывал, что они внимательно изучали кандидатов на пост главного тренера. Очень скрупулёзно подошли к вопросу. Я спросил у президента, спортивного директора: «Почему всё-таки меня выбрали?» Они объяснили: «Да, прежний тренер вывел команду из второй лиги, но нам нужно продолжать движение вверх. А у вас репутация «кризисного тренера».

Сейчас же всё доступно в интернете. Смотрели новости, анализировали результаты — и приняли решение в мою пользу. Не скрою, мне приятно стать первым российским тренером в первой лиге Турции. В прошлом сезоне тут только один болгарин работал — все остальные местные специалисты», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.