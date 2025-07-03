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Агент Джикии подтвердил, что игрок может отказаться от перехода в «Антальяспор» из-за бана

Агент Джикии подтвердил, что игрок может отказаться от перехода в «Антальяспор» из-за бана
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, подтвердил, что игрок может отказаться от перехода в «Антальяспор» из-за трансферного бана. Ранее об этом сообщало издание Metaratings.

— Действительно ли Георгий Джикия может отказаться от перехода в «Антальяспор» из-за трансферного бана?
— Мы изначально понимали, что есть небольшая вероятность того, что «Антальяспору» запретят заявлять новых футболистов. Поэтому проговаривали, чтобы в контракте была такая опция, это было в договорённостях. Со слов руководства, клуб наладил финансовую ситуацию и этот вопрос решится в ближайшее время. Но всё равно мы должны были перестраховаться, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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