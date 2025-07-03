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Появились первые кадры с места смертельной аварии Диогу Жоты, видео

Появились первые кадры с места смертельной аварии Диогу Жоты
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Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе в провинции Самора на западе Испании. Футболисту было 28 лет. Вместе с игроком мерсисайдцев погиб его брат. Машина, на которой ехал Жота, вылетела за пределы трассы и загорелась. Появились первые кадры с места страшной аварии.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Диогу играл с 2020 года. Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра». Вместе со сборной Португалии Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.

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