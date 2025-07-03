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«Ливерпуль» выступил с заявлением относительно новостей о гибели Диогу Жоты

«Ливерпуль» выступил с заявлением относительно новостей о гибели Диогу Жоты
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Пресс-служба «Ливерпуля» подтвердила факт гибели футболиста команды Диогу Жоты, опубликовав соответствующее заявление на официальном сайте. Ранее издание Marca сообщило, что Жота погиб в результате ДТП в Испании.

«Футбольный клуб «Ливерпуль» потрясён трагическим известием о гибели Диогу Жоты. Клуб получил информацию о том, что 28-летний футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании вместе со своим братом Андре. В настоящее время футбольный клуб «Ливерпуль» не будет давать никаких дополнительных комментариев и просит уважать частную жизнь семьи, друзей, товарищей по команде и сотрудников клуба Диогу и Андре, которые пытаются смириться с невообразимой утратой. Мы продолжим оказывать им всестороннюю поддержку», — сказано в сообщении пресс-службы «Ливерпуля».

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