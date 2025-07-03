Андре Силва, брат Диогу Жоты: сколько лет, где играл, карьера

Сегодня, 3 июля 2025 года, футбольный мир всколыхнула страшная новость — нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе. Вместе с футболистом в результате аварии умер его брат Андре Силва, который также был футболистом.

На момент гибели Силве было 25 лет. Всю свою карьеру он провёл в Португалии. Андре был воспитанником академии «Порту». На молодёжном уровне он играл не только за «драконов», а ещё и за «Боавишту», «Фамаликан», «Падроэнсе» и «Пасуш де Феррейра».

На взрослом уровне Силва успел отыграть всего четыре года. Он выступал за команды «Гондомар» и «Пенафиел» (именно этому клубу Андре принадлежал на момент гибели).