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Андре Силва, брат Диогу Жоты: сколько лет, где играл, карьера

Андре Силва, брат Диогу Жоты: сколько лет, где играл, карьера
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Сегодня, 3 июля 2025 года, футбольный мир всколыхнула страшная новость — нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе. Вместе с футболистом в результате аварии умер его брат Андре Силва, который также был футболистом.

На момент гибели Силве было 25 лет. Всю свою карьеру он провёл в Португалии. Андре был воспитанником академии «Порту». На молодёжном уровне он играл не только за «драконов», а ещё и за «Боавишту», «Фамаликан», «Падроэнсе» и «Пасуш де Феррейра».

На взрослом уровне Силва успел отыграть всего четыре года. Он выступал за команды «Гондомар» и «Пенафиел» (именно этому клубу Андре принадлежал на момент гибели).

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