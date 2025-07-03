«Тоттенхэм Хотспур» выразил соболезнования в связи со смертью Диогу Жоты

Английский «Тоттенхэм Хотспур» в социальных сетях отреагировал на новость о гибели нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты. Футболист погиб в автокатастрофе в Испании, ему было 28 лет.

«Все в «Тоттенхэм Хотспур» глубоко опечалены известием о гибели Диогу Жоты. Мы выражаем соболезнования его семье, друзьям и всему футбольному клубу «Ливерпуль» в это невероятно трудное время», — написано в сообщении клуба.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.