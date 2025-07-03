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«Манчестер Сити» отреагировал на новость о гибели Диогу Жоты

«Манчестер Сити» отреагировал на новость о гибели Диогу Жоты
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Английский «Манчестер Сити» в социальных сетях выразил соболезнования в связи со смертью нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты. Футболист погиб в автокатастрофе в Испании, ему было 28 лет.

«Все в «Манчестер Сити» потрясены и опечалены новостью о гибели Диогу Жоты. Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье и друзьям, а также всем сотрудникам футбольного клуба «Ливерпуль» в это трудное время. Покойся с миром, Диогу», — написано в сообщении клуба.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.

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