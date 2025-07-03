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«Манчестер Юнайтед» отреагировал на новости о смерти Диогу Жоты

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на новости о смерти Диогу Жоты
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Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» выразила соболезнования в связи с гибелью вингера «Ливерпуля» Диогу Жоты. Ранее мерсисайдский клуб подтвердил, что футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования близким Диогу Жоты и его брата Андре, а также всем, кто связан с футбольным клубом «Ливерпуль», в связи с сегодняшними печальными новостями», — сказано в сообщении пресс-службы «Манчестер Юнайтед», которое было опубликовано в социальной сети X.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

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