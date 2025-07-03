УЕФА опубликовал сообщение о трагической гибели футболистов Диогу Жоты и Андре Силвы

УЕФА в социальных сетях отреагировал на новость о гибели нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата футболиста португальского «Пенафиела» Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Жоте было 28 лет, Силве — 25 лет.

«От имени европейского футбольного сообщества мы глубоко опечалены известием о трагической гибели нападающего сборной Португалии и футбольного клуба «Ливерпуль» Диогу Жоты и его брата Андре Силвы.

Наши мысли с их семьями, друзьями, товарищами по команде и всеми, кого коснулась эта душераздирающая потеря», — написано в сообщении УЕФА в социальной сети Х.