«Ювентус» выразил соболезнования в связи с гибелью вингера «Ливерпуля» Диогу Жоты

Пресс-служба итальянского «Ювентуса» выразила соболезнования в связи с гибелью вингера «Ливерпуля» Диогу Жоты. Ранее мерсисайдский клуб подтвердил, что футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании.

«Ювентус» выражает свои глубочайшие соболезнования в связи с внезапной гибелью Диогу Жоты, выражая соболезнования его семье, близким и «Ливерпулю», — сказано в сообщении пресс-службы «Ювентуса», которое было опубликовано в социальной сети X.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.