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«Футбол потерял чемпиона». «Эвертон» — о гибели Диогу Жоты

«Футбол потерял чемпиона». «Эвертон» — о гибели Диогу Жоты
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Пресс-служба «Эвертона» выразила соболезнования в связи с гибелью вингера «Ливерпуля» Диогу Жоты. Ранее стало известно, что футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании.

«Все в Премьер-лиге потрясены и опустошены известием о трагической кончине Диогу Жоты и его брата Андре. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье, друзьям Диогу, футбольному клубу «Ливерпуль» и всем их болельщикам в это душераздирающее время. Футбол потерял чемпиона, которого нам будет всегда не хватать», — сказано в сообщении пресс-службы «Эвертона», которое было опубликовано в социальной сети X.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

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