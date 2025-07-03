«Футбол потерял чемпиона». «Эвертон» — о гибели Диогу Жоты

Пресс-служба «Эвертона» выразила соболезнования в связи с гибелью вингера «Ливерпуля» Диогу Жоты. Ранее стало известно, что футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании.

«Все в Премьер-лиге потрясены и опустошены известием о трагической кончине Диогу Жоты и его брата Андре. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье, друзьям Диогу, футбольному клубу «Ливерпуль» и всем их болельщикам в это душераздирающее время. Футбол потерял чемпиона, которого нам будет всегда не хватать», — сказано в сообщении пресс-службы «Эвертона», которое было опубликовано в социальной сети X.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.