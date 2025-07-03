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Мадридский «Атлетико» выразил соболезнования в связи со смертью Диогу Жоты

Мадридский «Атлетико» выразил соболезнования в связи со смертью Диогу Жоты
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Испанский коллектив Ла Лиги «Атлетико» Мадрид отреагировал на смерть португальского нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты.

«Атлетико» Мадрид потрясён трагическими новостями о кончине Диогу Жоты, бывшего игрока клуба, и его брата Андре. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования его семье и близким. Покойтесь с миром», — написала пресс-служба команды в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Жота перешёл в «Атлетико» в 2016 году, но так и не принял участия ни в одном официальном матче. Сразу после подписания пятилетнего контракта был отдан в аренду в «Порту», а в 2017-м в британский «Вулверхэмптон», который спустя год выкупил португальца за £ 12,5 млн.

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