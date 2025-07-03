«Милан» выразил соболезнования в связи со смертью Диогу Жоты и его брата Андре Силвы

Итальянский «Милан» в социальных сетях отреагировал на новость о гибели нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата футболиста португальского «Пенафиела» Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Жоте было 28 лет, Силве — 25 лет.

«Милан» глубоко опечален трагической гибелью Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Мы выражаем искренние соболезнования их семьям, друзьям и всем, кто скорбит. Пусть земля им будет пухом», — написано в сообщении клуба.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.