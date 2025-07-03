Ближайшие матчи женского Евро начнутся с минуты молчания в память о погибших Жоте и Силве

УЕФА объявил, что сегодня, 3 июля, и завтра, 4 июля, матчи женского чемпионата Европы начнутся с минуты молчания в память о погибших футболистах Диогу Жоте и Андре Силве. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Жоте было 28 лет, Силве — 25 лет.

«На всех сегодняшних и завтрашних матчах женского Евро-2025 УЕФА почтит минутой молчания память нападающего сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, которые трагически скончались сегодня», — написано в заявлении УЕФА в социальной сети Х.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.