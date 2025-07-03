Сборная Бельгии отреагировала на новость о гибели Диогу Жоты и Андре Силвы

Сборная Бельгии в социальных сетях опубликовала сообщение о трагической гибели футболистов Диогу Жоты и Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Игроку английского «Ливерпуля» Жоте было 28 лет, а Силве, выступавшему за португальский «Пенафиел», — 25 лет.

«Мы глубоко опечалены душераздирающей новостью, которая дошла до нас этим утром. Мы выражаем свои любовь и поддержку семье, друзьям и товарищам по команде Диогу Жоты и Андре Силвы в это невероятно трудное для них время», — написано в сообщении.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.