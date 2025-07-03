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«Челси» публично поддержал «Ливерпуль» после трагических новостей о Жоте

«Челси» публично поддержал «Ливерпуль» после трагических новостей о Жоте
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Футбольный клуб «Челси» отреагировал на новость о гибели нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата футболиста португальского «Пенафиела» Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Жоте было 28 лет, Силве — 25 лет.

«Все в футбольном клубе «Челси» опустошены известием о трагической кончине Диогу Жоты и его брата Андре. Наши мысли с их семьёй, друзьями и всеми в футбольном клубе «Ливерпуль» в это невероятно трудное время», — сказано в заявлении пресс-службы «Челси».

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.

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