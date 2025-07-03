«Монако» отреагировал на сообщение о смерти Диогу Жоты и Андре Силвы

Французский «Монако» в социальных сетях отреагировал на новость о трагической гибели футболистов Диогу Жоты и Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Игроку английского «Ливерпуля» Жоте было 28 лет, а Силве, выступавшему за португальский «Пенафиел», — 25 лет.

«Все сотрудники «Монако» выражают свои искренние соболезнования семье Диогу и Андре, их близким и всему футбольному клубу «Ливерпуль». Наши мысли с вами в это трагическое время», — написано в сообщении клуба.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.