Криштиану Роналду отреагировал на новость о трагической гибели Диогу Жоты

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду отреагировал на новость о гибели нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата футболиста португальского «Пенафиела» Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Жоте было 28 лет, Силве — 25 лет.

«Это не имеет смысла… Только что мы были вместе в сборной, только что вы поженились… Вашей семье, вашим жёнам и вашим детям я выражаю свои соболезнования, желаю им сил. Я знаю, что вы всегда будете с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», — написал Криштиану Роналду на своей странице в соцсетях.