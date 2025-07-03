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Криштиану Роналду отреагировал на новость о трагической гибели Диогу Жоты

Криштиану Роналду отреагировал на новость о трагической гибели Диогу Жоты
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Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду отреагировал на новость о гибели нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата футболиста португальского «Пенафиела» Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Жоте было 28 лет, Силве — 25 лет.

«Это не имеет смысла… Только что мы были вместе в сборной, только что вы поженились… Вашей семье, вашим жёнам и вашим детям я выражаю свои соболезнования, желаю им сил. Я знаю, что вы всегда будете с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», — написал Криштиану Роналду на своей странице в соцсетях.

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