«Барселона» выразила соболезнования в связи с гибелью Диогу Жоты и Андре Силвы

Испанская «Барселона» в социальных сетях опубликовала сообщение о трагической гибели футболистов Диогу Жоты и Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Игроку английского «Ливерпуля» Жоте было 28 лет, а Силве, выступавшему за португальский «Пенафиел», — 25 лет.

«Футбольный клуб «Барселона» хотел бы выразить свои искренние соболезнования в связи с гибелью игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты и его брата Андре. Пусть земля им будет пухом», — написано в сообщении клуба.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.