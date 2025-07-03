FA опубликовала сообщение о трагической смерти Диогу Жоты в автокатастрофе

Футбольная ассоциация Англии (FA) в социальных сетях отреагировала на новость о гибели нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты. Футболист погиб в автокатастрофе в Испании, ему было 28 лет.

«Мы глубоко опечалены известием о гибели Диогу Жоты. Наши мысли и глубочайшие соболезнования семье, друзьям и товарищам Диогу по команде в «Ливерпуле» и Португалии», — написано в сообщении FA в социальной сети Х.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.