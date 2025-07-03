Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

FA опубликовала сообщение о трагической смерти Диогу Жоты в автокатастрофе

FA опубликовала сообщение о трагической смерти Диогу Жоты в автокатастрофе
Комментарии

Футбольная ассоциация Англии (FA) в социальных сетях отреагировала на новость о гибели нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты. Футболист погиб в автокатастрофе в Испании, ему было 28 лет.

«Мы глубоко опечалены известием о гибели Диогу Жоты. Наши мысли и глубочайшие соболезнования семье, друзьям и товарищам Диогу по команде в «Ливерпуле» и Португалии», — написано в сообщении FA в социальной сети Х.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.

Материалы по теме
Нападающий «Ливерпуля» Жота погиб в страшной аварии. Футбольный мир в трауре. LIVE
Live
Нападающий «Ливерпуля» Жота погиб в страшной аварии. Футбольный мир в трауре. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android