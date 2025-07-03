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Лукас Вера, который был близок к переходу в «Локомотив», стал игроком «Аль-Вахды» из ОАЭ

Лукас Вера, который был близок к переходу в «Локомотив», стал игроком «Аль-Вахды» из ОАЭ
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Бывший полузащитник подмосковных «Химок» Лукас Вера перешёл в «Аль-Вахду» из ОАЭ. Об этом сообщил официальный сайт клуба. Ранее появлялась информация о переговорах Лукаса Веры с московским «Локомотивом».

«Футбольный клуб «Аль-Вахда» объявляет о подписании контракта с аргентинским полузащитником Лукасом Верой (28 лет), который переходит в статусе свободного агента, в рамках продолжающихся усилий клуба по усилению основного состава. Совет директоров клуба приветствовал игрока в «Доме чемпионов», пожелав ему успехов в предстоящем сезоне.

Со своей стороны, Лукас Вера выразил благодарность за доверие, оказанное руководством клуба, подтвердив, что он гордится тем, что будет носить бордовую эмблему, и его стремление заключается в удовлетворении амбиций клуба и его болельщиков», — написано в сообщении клуба в социальной сети Х.

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