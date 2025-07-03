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«Зенит» выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Диогу Жоты

«Зенит» выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Диогу Жоты
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» выразила соболезнования в связи с гибелью вингера «Ливерпуля» Диогу Жоты. Ранее стало известно, что футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании.

«Примите наши глубочайшие соболезнования в связи с потерей Диогу Жоты. Наши мысли с ним, его семьёй и друзьями, а также со всеми в футбольном клубе «Ливерпуль» в это чрезвычайно трудное время», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», которое было опубликовано в социальной сети X.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

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