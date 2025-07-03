«ПСЖ» выразил соболезнования в связи с гибелью Диогу Жоты и Андре Силвы

Французский «Пари Сен-Жермен» в социальных сетях опубликовал сообщение о трагической гибели футболистов Диогу Жоты и Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Игроку английского «Ливерпуля» Жоте было 28 лет, а Силве, выступавшему за португальский «Пенафиел», — 25 лет.

«Пари Сен-Жермен» с огромной грустью узнал о кончине Диогу Жоты и его брата Андре. Клуб выражает свои искренние соболезнования их семьям, близким, «Ливерпулю» и сборной Португалии. Все наши мысли с ними в этот трагический момент», — написано в сообщении клуба.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.