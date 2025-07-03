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«Реал» Мадрид выразил сочувствие близким погибших Диогу Жоты и Андре Силвы

«Реал» Мадрид выразил сочувствие близким погибших Диогу Жоты и Андре Силвы
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Испанский «Реал» Мадрид на официальном сайте опубликовал сообщение о трагической гибели футболистов Диогу Жоты и Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Игроку английского «Ливерпуля» Жоте было 28 лет, а Силве, выступавшему за португальский «Пенафиел», — 25 лет.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о гибели Диогу Жоты, игрока футбольного клуба «Ливерпуль», и его брата Андре Силвы, игрока футбольного клуба «Пенафиел».

«Реал» Мадрид хотел бы выразить свои соболезнования и сочувствие семье, близким, товарищам по командам. «Реал» разделяет огромную скорбь всех футбольных болельщиков. Покойтесь с миром», — написано в сообщении клуба.

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