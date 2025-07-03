«Арсенал» выразил соболезнования в связи с гибелью Диогу Жоты

Футбольный клуб «Арсенал» отреагировал на новость о гибели нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата футболиста португальского «Пенафиела» Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Жоте было 28 лет, Силве — 25 лет.

«Мысли всех в «Арсенале» с семьёй Диогу, друзьями и всеми, кто связан с футбольным клубом «Ливерпуль». Покойся с миром, Диогу», — сказано в заявлении клуба.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.