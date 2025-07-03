Сборная Нидерландов отреагировала на новость о гибели Диогу Жоты и Андре Силвы

Сборная Нидерландов в социальных сетях опубликовала сообщение о трагической гибели португальских футболистов Диогу Жоты и Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Игроку английского «Ливерпуля» Жоте было 28 лет, а Силве, выступавшему за португальский «Пенафиел», — 25 лет.

«Мы глубоко потрясены гибелью Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Мы выражаем наши искренние соболезнования их семьям, друзьям и всем, кто был тронут в это невероятно трудное время», — написано в сообщении.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.